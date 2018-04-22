Galatasaray Odeabank - Beşiktaş Sompo Japan: 77-73

İSTANBUL,()

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ozan Çakar, Can Mavisu

GALATASARAY ODEABANK: Renfroe 18, Hardy 9, Göksenin Köksal 1, Caner Topaloğlu, Hendrix 22, Mehmet Yağmur 11, Ege Arar, Emir Preldzic 9, Juskevicius 5, Taylor 2

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 21, Strawberry 24, Diebler 3, Weems 13, Semih Erden 4, Kenan Sipahi, Lalanne 6, Can Maxim Mutaf, Clark, Sertaç Şanlı 2, Erkan Veyseloğlu

1'İNCİ PERİYOT: 19-9

İLK YARI: 37-22

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-45

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 26'ncı hafta mücadelesinde Galatasaray Odeabank kendi sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 77-73 mağlup etti. Sarı kırmızılılar bu sonuçla ligdeki 11'inci galibiyetini alırken, Beşiktaş Sompo Japan 9'uncu mağlubiyetini tattı.

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