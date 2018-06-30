Galatasaray, Nagatomo'yu KAP'a bildirdi

İSTANBUL,()

Galatasaray, Yuto Nagatomo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Japon futbolcu Nagatomo'nun kulübü İnter'e 2.5 milyon Euro, oyuncuya ise yıllık 2 milyon Euro sabit ücret ödeneği belirtildi.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Yuto Nagatomo ve kulübü FC Internazionale Milano SpA (Inter) ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 2.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.000.000 EUR sabit transfer ücreti ödenecektir."