Galatasaray - Medipol Başakşehir maçından notlar

Süper Lig'de 29'uncu haftanın lideri belli olacak

Galatasaray'da 2 değişiklik

Avcı, tek değişikliğe gitti

Arda Turan'a büyük tepki

Türk Telekom Stadı'na "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir" yazılı bir pankart asıldı

Cimbom'un son galibiyeti 2015'te

U21'de kazanan Galatasaray

Ata SELÇUK/İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray, kendi sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

SÜPER LİG'DE 29'UNCU HAFTANIN LİDERİ BELLİ OLACAK

Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken, şampiyonluk yarışında da heyecan tavan yapmış durumda. Tam 4 takımın şampiyonluk için kıyasıya yarıştığı ligde Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda yenen Beşiktaş maç fazlasıyla liderlik koltuğunda bulunuyor. Galatasaray - Medipol Başakşehir maçında Galatasaray'ın alacağı bir galibiyet, sarı kırmızılı takımı yeniden zirveye yerleştirecek. Medipol Başakşehir galibiyeti veya beraberlik halinde ise Abdullah Avcı'nın öğrencileri 29'uncu haftayı lider olarak tamamlayacak.

GALATASARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, takımının ligin 28'inci haftasında Gençlerbirliği'ne deplasmanda 1-0 mağlup olduğu maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Terim, Ankara deplasmanında ilk 11'de yer alan Selçuk İnan ve Maicon'u yedek kulübesine çekerken, uzun süreli sakatlık probleminin ardından yeniden sahalara dönen Jason Denayer ve Ryan Donk'a ilk 11'de şans verdi. Sarı kırmızılı ekip sahaya; Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis ilk 11'i ile çıktı.

AVCI, TEK DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı takımının ligin 28'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u sahasında 1-0 mağlup ettiği maçın ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, Yeni Malatyaspor maçında stoperde görev verdiği Mahmut Tekdemir'i İrfan Can Kahveci'nin yerine orta sahaya çekerek, bu bölgede Manuel Da Costa'ya şans verdi. İrfan Can ise yedek kulübesinin yolunu tuttu. İstanbul ekibi sahaya; Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Arda, Elia, Adebayor ilk 11'i ile çıktı.

ARDA TURAN'A BÜYÜK TEPKİ

Galatasaraylı taraftarlar, Medipol Başakşehir maçı öncesi eski futbolcuları Arda Turan'a yoğun tepki gösterdi. Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray maçı ile 2523 gün sonra Türk Telekom Stadyumu çimlerine çıkmış oldu. Mücadele öncesi sahaya çıkan Arda Turan, sarı kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklı protesto edildi. Galatasaray taraftarı Arda Turan'ın aleyhine tezahüratlarda bulunurken, ayrıca Türk Telekom Stadı'na "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir" yazılı bir pankart asarak milli oyuncuya gönderme yaptı.

Öte yandan Galatasaray'ın eski futbolcularından olan Emre Belözoğlu da sarı kırmızılı taraftarların yoğun tepkilerine maruz kaldı.

CİMBOM'UN SON GALİBİYETİ 2015'TE

Galatasaray, Medipol Başakşehir'e diş geçiremiyor. Sarı kırmızılı ekip, Başakşehir ile oynadığı son 5 resmi maçı kazanamazken, son 4 resmi maçta ise mağlup oldu. Galatasaray son galibiyetini 2015-2016 sezonunda Hamza Hamzaoğlu yönetiminde deplasmanda 2-0'lık skorla almıştı.

İki takım arasında oynanan son 5 maçta skorlar şu şekilde:

2017-2018

Medipol Başakşehir - Galatasaray: 5-1

2016-2017

Galatasaray - Medipol Başakşehir: 1-2

Medipol Başakşehir - Galatasaray: 4-0

Medipol Başakşehir - Galatasaray: 2-1 (Kupa)

2015-2016

Galatasaray - Medipol Başakşehir: 3-3

U21'DE KAZANAN GALATASARAY

Türkiye U21 Futbol Ligi'nde oynanan Galatasaray - Medipol Başakşehir maçında gülen taraf sarı kırmızılı ekip oldu. Sarı kırmızılılar, Medipol Başakşehir mücadelesini Selçuk Öztürk'ün attığı golle 1-0 kazandı.

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