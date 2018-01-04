Galeriler Videolar
İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
116649
ALTIN
158.803
DOLAR
3.7645
STERLİN
5.0944
EURO
4.5292
Galatasaray Manchester United'ın yıldızını istiyor !
Galatasaray Manchester United'ın yıldızını istiyor...
Beşiktaş'ın Arsenal'in yıldız ismi Giroud'un peşinde !
Beşiktaş'ın Arsenal'in yıldız ismi Giroud'un...
Aykut Kocaman 2 yıldızı kadroya almadı !
Aykut Kocaman 2 yıldızı kadroya...
Galatasaray'da efsane geri döndü !
Galatasaray'da efsane geri döndü !
Galatasaray'da beklenmedik istifa !
Galatasaray'da beklenmedik istifa !

Galatasaray Manchester United'ın yıldızını istiyor !

Galatasaray'da sol bek arayışları tüm hızıyla devam ediyor..Sarı Kırmızılıların transferde şuan için odaklandığı tek bölge olan sol bek bölgesi için bomba bir iddia ortaya atıldı.Galatasaray Manchester United'ın yıldızını istiyor ...

04 Ocak 2018 Perşembe 12:03
Galatasaray Manchester United'ın yıldızını istiyor !

Dursun Özbek'in Fatih Terim'e hoşgeldin hediyesi Manchester United'ın yıldız ismi Blind olacak.Asamoah'ın bir geliyorum deyip bir vazgeçmesi, Evra'nın 37 yaşında olması beklentileri düşürürken takımı ve taraftarları ateşleyecek .bir isim spor gündemine bomba gibi düştü.

Hollandalı sol bekin, Manchester United ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması avantaj olarak görülüyor. .

27 yaşındaki oyuncuyu ara transferde kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın menajeri ve İngiliz kulübü nezdinde girişimlere başladığı belirtiliyor.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş'ın Arsenal'in yıldız ismi Giroud'un peşinde !
Beşiktaş'ın Arsenal'in yıldız ismi Giroud'un peşinde !
Aykut Kocaman 2 yıldızı kadroya almadı !
Aykut Kocaman 2 yıldızı kadroya almadı !
Galatasaray'da efsane geri döndü !
Galatasaray'da efsane geri döndü !
Galatasaray'da beklenmedik istifa !
Galatasaray'da beklenmedik istifa !
Süper Lig'de maç saatleri değişti !
Süper Lig'de maç saatleri değişti !
Vida imzayı attı , transfer bombasını patlattı ... Mandzukic !
Vida imzayı attı , transfer bombasını patlattı ... Mandzukic !
Bafe Gomis , Evra'yı ikna edecek !
Bafe Gomis , Evra'yı ikna edecek !
Trabzonspor'da Lavezzi sesleri !
Trabzonspor'da Lavezzi sesleri !
Fenerbahçe'nin dünya yıldızına piyango vurdu !
Fenerbahçe'nin dünya yıldızına piyango vurdu !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim