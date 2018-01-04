Galatasaray Manchester United'ın yıldızını istiyor...

Dursun Özbek'in Fatih Terim'e hoşgeldin hediyesi Manchester United'ın yıldız ismi Blind olacak.Asamoah'ın bir geliyorum deyip bir vazgeçmesi, Evra'nın 37 yaşında olması beklentileri düşürürken takımı ve taraftarları ateşleyecek .bir isim spor gündemine bomba gibi düştü.

Hollandalı sol bekin, Manchester United ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması avantaj olarak görülüyor. .

27 yaşındaki oyuncuyu ara transferde kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın menajeri ve İngiliz kulübü nezdinde girişimlere başladığı belirtiliyor.

