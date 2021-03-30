Galatasaray Maçı Öncesinde Korona Paniği

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor, Galatasaray'ı konuk edecek. Hatayspor'da Boupendza’nın korona virüs testinin pozitif sonuç vermesi futbolcunun forma giyemeyeceğini açıklayan bir gelişme olarak görülmüştü. Yaşanan bu olay hakkında ekibin basın sözcüsü Rahmi Vardı Skorer’a özel açıklamalarda bulundu ve konu hakkında yorumlar yaptı. İşte basın sözcüsü Rahmi Vardı’nın açıklamalarının en dikkat çeken yanları!

Hatayspor'un gözde oyuncusu Boupendza, bu sezonda Süper Lig'de göstermiş olduğu mükemmel performanslar ile kendisine hayran bıraktı. Ara transfer döneminde devleri de peşine takan oyuncu Krasnodar'dan gelen teklifi kabul etmemişti. 2022 Dünya Kupası eleme maçları için milli takıma katılan ve sergilediği performansla bile kendisine hayran bırakan oyuncu, müthiş bir gole imza atmıştı. Ancak Hatayspor'un favori oyuncusundan gelen haber hayranlarını üzdü. Milli takımdan yapılan açıklamaya göre sevilen futbolcunun korona virüs testinin pozitif çıktı öğrenildi ve oyuncunun karantina altına alındığı ifade edildi.

Korona virüs testinde pozitif sonuç alan Boupend’za karantina altında olması nedeniyle Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Vardı ise bu konu hakkında özel açıklamalarda bulundu. İlk olarak Gabonlu yıldızın transferi ile ilgili yorumlar yapıldı. Oyuncunun bir arkadaşının onu 6 tane Avrupa kulübüne önerdiği açıklamasında bulunan Vardı, resmi bir görüşme olmadığını ve futbolcunun sezon sonuna kadar kendileriyle kalacağını açıkladı. Zaten Gabonlu Yıldız'ın da bir yere gitmek istemediğini belirtti.

Yıldızın kulüp başarısı için ter dökeceği ne açıklayan Vardı, bir rakam belirlediklerini ifade etti. Açıklamış oldukları rakamın 10 milyon Euro olduğunu belirten Vardı, resmi olan bir başvuru yapıldığında ve bu fiyat verildiğinde o kişi ile görüşeceklerini açıkladı. Oyuncuyu satacağız diyen basın sözcüsü Vardı, oyuncusunun mutlu olduğu yere gitmesinin kendileri için öncelik olduğunu dile getirdi.