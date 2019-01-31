Galatasaray, Luyindama'yı KAP'a bildirdi

İSTANBUL () - Galatasaray Kulübü, Belçika'nın Standard Liege takımında forma giyen savunma oyuncusu Christian Luyindama'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüp, 2018-2019 sezonunun kalan bölümü için oyuncuyu kiralama ücreti olarak Standard Liege'e 3 milyon Euro, oyuncuya ise 600 bin Euro ücret ödeyecek. Öte yandan sarı kırmızılı kulüp, 2019-2020 sezonu yaz transfer döneminde oyuncunun satın alma opsiyonuna tek taraflı olarak sahip olduğunu da duyurdu.

Galatasaray Kulübü'nün KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcu Christian Luyindama Nekadio ve kulübü S.A. Standard De Liege ile oyuncunun 2018-2019 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne 3.000.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca Şirketimiz 2019-2020 sezonu yaz transfer döneminde oyuncunun satın alma opsiyonuna tek taraflı olarak sahiptir. Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 600.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."