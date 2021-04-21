Galatasaray Listede Gerilemeye Devam Ediyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynamış olduğu son 4 karşılaşmada 1 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk yolunda emin adımlar atarken bu güzel gidişatı bozdu. Sarı-kırmızılılar evinde son olarak BB Erzurumspor'u yenmişti. Galatasaray ligde son 8 maçta ise 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Rakiplerine sahada cehennemi yaşatan Galatasaray Türk Telekom Arena'da şimdi ise kendi makus kaderini yazıyor. Başarısız gidişata eğer dur denilmezse sarı kırmızı takım liderlik sıralamasında gerilemeye devam edecek.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. Sarı-Kırmızılılar, mücadeleden 1-1 berabere kalarak ayrıldı. Galatasaray şampiyonluk yarışında 2 puan kaybetti. Takım, ligin bitmesine 6 hafta kala listede gerilemeye başladı. Liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ın 6, takipçisi Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde kaldı. Takım sahasında oynamış olduğu 4 karşılaşmada 3 puan alamadı. Sarı-kırmızılı takım, Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor karşısında mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray için, son 6 haftada oynayacak olduğu maçlar oldukça önemli. Sarı-kırmızılı takım eğer ilerleyen günlerde ki yapacak olduğu maçlarda iyi bir performans sergileyemezse şampiyonluk aslanlar için hayal olacağa benziyor. Diğer yandan takımın taraftarları, Galatasaray'ın kötü gidişatından dolayı oldukça tepkili. Taraftarlar Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'e ve takımın futbolcularına Twitter üzerinden tepki yağdırıyor.

4 Maç 3 Puan

Galatasaray, süper ligde evinde son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup etti. Galatasaray bu maçta galip geldi. Bu maçın ardından takım sahasında oynamış olduğu 4 karşılaşmada 3 puan alamadı. Sarı-kırmızılı takım, Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor karşısında mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takımı Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet serisinin sonrasında oynamış olduğu 8 müsabakada 2 kez sahadan galibiyet ile ayrıldı. Galatasaray diğer karşılaşmalarda ise 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.