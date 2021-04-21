Galatasaray Listede Gerilemeye Devam Ediyor

Galatasaray 4 maçtır iç sahada kazanamıyor, aslanlar galibiyet serisinin yerini mağlubiyet ve beraberlik serisine bıraktı. Taraftarlar tepkili

Galatasaray Listede Gerilemeye Devam Ediyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynamış olduğu son 4 karşılaşmada 1 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.  Sarı-kırmızılı takım,  şampiyonluk yolunda emin adımlar atarken bu güzel gidişatı bozdu.  Sarı-kırmızılılar evinde son olarak BB Erzurumspor'u yenmişti.   Galatasaray ligde son 8 maçta ise 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Rakiplerine sahada cehennemi yaşatan Galatasaray  Türk Telekom Arena'da  şimdi ise kendi makus kaderini yazıyor. Başarısız gidişata eğer dur denilmezse sarı kırmızı takım liderlik sıralamasında gerilemeye devam edecek.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. Sarı-Kırmızılılar, mücadeleden 1-1 berabere  kalarak  ayrıldı.   Galatasaray şampiyonluk yarışında 2 puan kaybetti.  Takım, ligin bitmesine 6 hafta kala listede gerilemeye başladı.  Liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ın 6, takipçisi Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde kaldı. Takım sahasında  oynamış olduğu 4 karşılaşmada 3 puan alamadı. Sarı-kırmızılı takım, Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kalırken,  Çaykur Rizespor karşısında mağlubiyetle  ayrıldı.

Galatasaray için,  son 6 haftada oynayacak olduğu maçlar oldukça önemli.  Sarı-kırmızılı takım  eğer  ilerleyen günlerde ki yapacak olduğu maçlarda  iyi bir performans sergileyemezse  şampiyonluk aslanlar için hayal olacağa benziyor.  Diğer yandan takımın taraftarları, Galatasaray'ın kötü gidişatından dolayı oldukça tepkili.  Taraftarlar Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'e ve  takımın futbolcularına Twitter üzerinden tepki yağdırıyor.

4 Maç 3 Puan

Galatasaray, süper ligde evinde son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup etti. Galatasaray bu maçta galip geldi. Bu maçın ardından  takım sahasında  oynamış olduğu 4 karşılaşmada 3 puan alamadı. Sarı-kırmızılı takım, Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kalırken,  Çaykur Rizespor karşısında mağlubiyetle  ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takımı Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet serisinin  sonrasında oynamış olduğu 8 müsabakada 2 kez sahadan  galibiyet ile ayrıldı.  Galatasaray diğer karşılaşmalarda ise 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

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