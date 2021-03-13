Galatasaray- Kayserispor Maçında Ortalık Karıştı!

Galatasaray Kayserispor maçında gergin dakikalar yaşandı, maçta istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Maçın gerginliğini ise Fatih Terim yatıştırdı.

Galatasaray- Kayserispor Maçında Ortalık Karıştı!

Galatasaray Kayserispor maçında gergin dakikalar yaşandı. Sarı-kırmızılılar ile Kayserispor arasında  saat 19: 00' da başlayan çekişmeli mücadele ilerleyen dakikalarda gergin niye sahne oldu. Kayserispor,  Galatasaray'ı misafir etti. Maç  başladıktan birkaç dakika sonra,  Mostafa Mohamed'in Aziz Behiç'e olan müdahalesi sahada gergin dakikalar yaşanmasına sebep oldu. Sarı-kırmızılı takımın kulübesi de tartışmaya dahil olunca gerginlik büyüyecek gibi olduysada Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim araya girerek gerginliğin  büyümesinin önüne geçti. Terim, herhangi bir tartışmanın çıkmaması için çabalarkne,  teknik direktör hem kendi takımını hem de karşı rakip takım olan Kayserispor'u yatıştırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 30 haftasında,   Kayserispor Galatasaray'ı ağırladı.  Galatasaray-  Kayserispor karşılaşmasında maçın başladığı  sıralar Mostafa Mohamed'in Aziz Behiç'e arkadan yaptığı müdahaleye  faul bekleyen Kayserispor  yan hakeme  itirazda  bulundu.  Maçı yöneten orta hakem Halis Özkahya yanında taç  kararından  sonra  Kayserispor kulübesi ile sarı-kırmızılı takımın oyuncusu Mohamed  ve o sırada o tarafta olan Yedlin arasında  istenmeyen anlar yaşandı.

Tartışma tırmanırken,  sarı-kırmızılı takımın kulübesine tartışmanın olduğu bölgeye gidince tartışma git gide büyüdü.  Tartışma istenmeyen bir hal alacakken Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim olaya müdahale etti.  Teknik direktör Terim   hem  kendi Takımına hem de karşı  rakip takımda bulunan şişiyor yapıştırarak tartışmanın sonlanmasına aracı oldu.  Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim,  yanında bulunan yardımcılarına ve takımın futbolcularına ‘’ Herkes bu tarafa’’  demesi dikkatleri  çekti.

Galatasaray,  Kayserispor ile olan karşılaşmasını  90+1 dakikada 3-0 önde götürüyor. Karşılaşma,  Anadolu temsilcisi Spor Toto Süper Lig'in 30 haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor.  Son iki haftada yaşadığı 5 puan kaybını,  Kayserispor ile olan karşılaşmasında puan formunu düzeltmek istiyor.  Galatasaray, şampiyonluk yolunda hızlı adımlar atarak adını bir kere daha  tarih sayfalarına yazdırmak istiyor.

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