Galatasaray- Kayserispor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? Muhtemel İlk 11'ler Kim?

Nefesler yarın gerçekleşecek olan Galatasaray- Kayseripor maçı için tutuldu. Maça dair bütün merak edilenler siz değerli okurlarımız için haberimizde

Galatasaray- Kayserispor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? Muhtemel İlk 11'ler Kim?

Galatasaray son dönemde 2 tane şoku üst üste atlattı,   Sivasspor ile  olan karşılaşmasını kaybeden sarı-kırmızılı takım ilk şokunu atlattıktan sonra,  ikinci şoku ise  Belhanda Ile atlattı.  Galatasaray yarınki maçında bu talihsiz havayı dağıtmak adına rakibi ile kıyasıya rekabet edip karşı tarafı mağlup etmek istiyor.  Spor Toto  Süper Lig'in 30. haftasında sarı-kırmızılı takım,  Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.  Galatasaray bu maçı dün liderlik adına kazanmak zorunda.  Galatasaray- Kayserispor maçı saat kaçta, muhtemel 11'ler kim?

Galatasaray-Kayserispor Maçı Hangi Kanalda ve Saat Kaçta?

Büyük karşılaşmak,  Kadir Has Stadı'nda gerçekleşecek saat 19:00'I gösterdiğinde başlayacak olan maç, beın Sports tarafından canlı olarak yayınlanacak.  Sarı-kırmızılı ile Kayserispor'un karşılaşmasını  ise hakem Halis Özkahya yönetecek.

Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasında kaybetmiş olduğu 2 puanın  ardından takımının oyuncusu Belhanda’nın vermiş olduğu röportaj ile iki krizi yaşadı. Takım,  çareyi  Belhanda'nın sözleşmesini feshetmek de buldu. Sarı-kırmızılı takımın yöneticileri,   Faslı futbolcunun takım ve kulüp yöneticilerine dair  yapmış olduğu açıklama sebebiyle Galatasaray kadrosundan men etti.

Diğer yandan,  yaşanılan bu krizlerin ardından  Fatih Terim'in öğrencileri  yarın Kayserispor karşısında yenilgi almadan şampiyonluğa doğru yürümek istiyor.

Son 2 maçında 6 puan alan Kayserispor ise düşme hattıyla arasında  bulunan puan farkını 5'e çıkarttı.  Kayserispor,  Galatasaray'ı mağlup etmek için   elinden geleni yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in  30 haftasında nefesler tutuldu,  şampiyonlar her geçen maç adım adım yaklaşan takımlar kıyasıya rekabet içerisinde.  sarı-kırmızılı takım ile Kayserispor arasındaki sezonun ilk yarısında gerçekleşmiş olan maç 1-1  berabere sonuçlanmıştı.

 Kayserispor Muhtemel 11

Serkan, Siopis, Ceyhun,  Efecan, Bareiro, Davidson,  Fatih, Tzavellas, Juanfran, Moubandje, Salih 

Ömer ve  Alibec  ise yaşamış olduğu sakatlık nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray muhtemel 11

Ferhat,  Veysel, Doğukan, Sam,  Amilton,  Gökdeniz, Eren, Hakan,  Nuri,  Bünyamin, Kurdryashov

Emre ve Donk yaşamış olduğu sakatlık nedeniyle yarınki rakibi karşısında forma giyemeyecek.

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