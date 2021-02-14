Galatasaray- Kasımpaşa Maçı Sonrası Ortalık Karıştı

Bugün oynanan Kasımpaşa Galatasaray maçı Kasımpaşa'nın mağlup olması ile sonlandı. Galatasaray'ın 2-1 galip olduğu maçta, maçın sonrasında Varga’ya yapılan harekete penaltı verilmemesine tepki gösteren Kasımpaşa, VAR kayıtları açıklanmasını istedi. Sarı-kırmızılı takımla karşılaşma yaşayan Kasımpaşa kulübü maç sonrasında, maç esnasında 54. dakikada yaşanılan olaydan rahatsız olduklarını ve bu olayın takipçisi olacaklarını ifade ettiler. Maçın bitmesinin ardından Lacivert-beyazlı takımdan, maçta alınan kararlara ilişkin bazı açıklamalar geldi.

Kasımpaşa, Süper Lig'de Sarı-kırmızılı takım ile oynadıkları maçta hakemin verdiği karara tepki gösterdi.

Kasımpaşa kulübünden yapılan açıklamaya göre, ‘’Süper Lig'in 25 haftasında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile oynadığımız maçta bu sezonki skandal hakem kararlarının birinin devamını izledik.’’ ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın devamında ise, ‘’ Müsabakanı 54. dakikasında futbolcuları Varga'ya ceza alanı içinde yapılan faulde verilmeyen penaltı , futbolumuz da kara bir leke olarak yerini aldı. Maç esnasında futbolcumuza yönelik yapılan faullerini görmezden gelen hakemler tarafsızlığını yitirmiştir. Tüm futbol otoriterlerinin ‘ tartışmasız penaltı’ olarak nitelendirdiği pozisyon devam ettiren orta hakem Erkan Özdamar ile VAR hakemi Fırat Aydınus'un diyaloglarının yayınlanmasını kamuoyunun aydınlanması açısından önemli buluyoruz.’’ ifadelerine yer verdi.

Maçın VAR hakemi Fırat Aydınus’un lacivert beyazlı takıma karşı son dönemde verdiği kararların art niyetli olarak vurgulandığı açıklamada, açıklamanın devamında Şu ifadeler kullanıldı.

‘’Türk futbolundaki kalitenin yükselmesi adına hakemler her zaman adaletli yönetim göstermek zorundadır. Adaletsiz kararlar ile maçların sonucuna etki etmek bırakılmalıdır. Bu yapılanlar, en basit tabiriyle, pandemi şartlarında bile her türlü zorluğa rağmen sahaya çıkarak büyük özveri gösteren takımların emeğine saygısızlıktır. Her zaman tek amacı Türk futboluna hizmet etmek olan kulübümüz konunun takipçisi olacaktır.’’ Açıklamasına bulunarak, bu olayın takipçisi olacaklarını dile getirdiler.