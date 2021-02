Galatasaray- Kasımpaşa Maçı Sonrası Fenerbahçe Ateş Püskürdü!

Kasımpaşa-Galatasaray maçı sonrasında, Kasımpaşa maçın 54. dakikasında yaşanan olaya ilişkin hakemin vermiş olduğu karara tepki gösterirken, Sarı-lacivertli takıma takımda bu karara ilişkin atıfta bulundu. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşım binlerce retweet ve beğeni aldı.

Kasımpaşa penaltı verilmediği iddiası ile hakemin kararına ilişkin itiraz da bulunurken Fenerbahçe'de, Twitter hesabı üzerinden konuya ilişkin maç sonrasında göndermeli bir tweet paylaştı.

Fenerbahçe paylaşımında, ‘’ Kirli lobi VAR, Şaibe VAR, Kayırma VAR, Haksızlık Var, Adalet yok’’. ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım sosyal medya gündeminde geniş bir yankı uyandırırken, Galatasaray'dan ve hakem'in kararına ilişkin yetkili merciilerden şu anlık herhangi bir açıklama gelmedi

Bugün oynanılan Galatasaray- Kasımpaşa maçında Galatasaray Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup etti, maç sonrasında Kasımpaşa Kulübü'nün maçın 54 dakikasına ilişkin yapmış oldukları açıklamada,

’’Futbolcumuz Varga’yı ceza alanı içinde yapılan folyo verilmeyen penaltı futbolumuzda kara bir leke olarak yerini aldı’’. İfadeleri maç sonrasında sosyal medya gündemine bomba etkisi yarattı.

Ayrıca Kasımpaşa Kulübü'nün yapmış olduğu açıklamada, hakem Fırat Aydınus'un, Lacivert-beyazlı takıma karşı son dönemlerde vermiş olduğu kararların art niyet taşıdığı vurgulandı.

Kasımpaşa Kulübü yapmış olduğu açıklamanın son metninde ise şu ifadelere yer verdi.

‘’Türk futbolundaki kalitenin yükselmesi adına hakemler her zaman adaletli yönetim göstermek zorundadır. Adaletsiz kararlar ile maçların sonucuna etki etmek bırakılmalıdır. Bu yapılanlar, en basit tabiriyle, pandemi şartlarında bile her türlü zorluğa rağmen sahaya çıkarak büyük özveri gösteren takımların emeğine saygısızlıktır. Her zaman tek amacı Türk futboluna hizmet etmek olan kulübümüz konunun takipçisi olacaktır.’’ Açıklamasına bulunarak, bu olayın takipçisi olacaklarını dile getirdiler.

Kasımpaşa- Galatasaray maçına atıf yapan Fenerbahçe ise Twitter'da binlerce etkileşim aldı. Sarı- larcivertlilerin Twitter paylaşımının altına adeta yağmur gibi yorumlar yağmaya devam ediyor.