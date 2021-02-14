Galatasaray Kasımpaşa Maçı Oynanacak Mı, Saat Kaçta, ilk 11’i Kim? Galatasaray Kasımpaşa Canlı İzle

Normalde saat 19.00’da başlaması planlanan Galatasaray-Kasımpaşa maçının saati kar yağışı nedeniyle saat 16.00 alındı. Bu sabahtan itibaren İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle taraftarlar maçın oynanıp oynanmayacağını merak ediyor. Türk Telekom Stadyum’undan son gelişmeler haberimizde... Peki Galatasaray-Kasımpaşa maçının ilk 11'i kimler, maç ne zaman başlayacak ve nerede yayınlanacak?

İstanbul’daki kar yağışı her geçen saat daha da artıyor. Bugün saat 19.00’da başlanması planlanan Galatasaray Kasımpaşa maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 16.00’a çekilmişti. Taraftarlar ise Galatasaray Kasımpaşa maçı ertelenecek mi sorusunun cevabını arıyor.

Şampiyonluk için son derece önemli olan Galatasaray-Kasımpaşa maçının oynanıp oynanmayacağı konusu hakkında kesin bir açıklama yapılmadı. Ancak Türk Telekom Stadyumu alttan ısıtmalı olduğu için öğlen saatlerine kadar zeminin üzerine koru yerleştirmeleri yapıldı. Stadın hem zemini hem de çatı tarafları temizlendi. Stadyumdaki çizgiler siyaha boyandı. Son dakika iptal kararı alınmazsa Galatasaray-Kasımpaşa maçının 16.00’da başlaması bekleniyor.

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇ SAATİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Galatasaray Kasımpaşa karşılaşmasının olduğu saatte kar yağışının İstanbul'da etkisinin daha çok arttırması öngörülüyor. Hava sıcaklığının da 0 dereceyi görmesi bekleniyor.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ KİM?

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ve Kasımpaşa arasında oynanacak maçın hakemliğini Erkan Özdamar yapıyor. Galatasaray Kasımpaşa'yı kendi sahasında ağırlıyor.

GALATASARAY KASIMPAŞA CANLI İZLE

Galatasaray Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 kanalında naklen yayınlanacak.

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI İLK 11’LER

Galatasaray’ın ilk 11’inde Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Ömer, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Mostafa Mohamed yer alıyor.

Yedekler ise Fatih, Şener, Taylan, Henry, Belhanda, Donk, Emre Akbaba, Yedlin, Ozornwafor, Bartuğ olarak belirlendi.

Kasımpaşa’nın ilk 11’inde ise Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Hodzic, Thelin oynuyor.

Yedekler de Ramazan, Berk, Anıl, Sadiku, Eren, Varga, Mehmet, Furkan, Doğucan, Hasan olarak seçildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021, 16:00