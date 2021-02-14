Galatasaray Kasımpaşa Maç Özeti ve Goller

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Alanyaspor maçının 11’ine göre Kasımpaşa ile olan maçında 6 değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Teknik Direktör Fatih Terim son oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Alanyaspor karşılaşmasına göre ilk 11'de rotasyona giderek tam 6 değişiklik yapmaya karar verdi.

Deneyimli Teknik Direktör; DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Ryan Donk ve Emre Taşdemir'in yerine Linnes, Luyindama, Ömer, Etebo, Fernandes ve Kerem'e görev verdi. Sahaya Muslera kaptan olarak çıktı.

GEDSON FERNANDES VE KEREM İLK KEZ 11'DE

Galatasaray devre arasında Gedson Fernandes’i kadrosuna kattı. Sezon başında Galatasaray’a gelen Kerem Aktürkoğlu da Galatasaray forması altında Kasımpaşa maçıyla birlikte ilk defa 11'de yer aldı.

TAYLAN ANTALYALI BU SEZON İLK KEZ YEDEKTE OLUCAK

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği ciddi performansla dikkatleri üzerine çeken Taylan Antalyalı, bu sezon ilk kez yedekte kaldı. Taylan Antalyalı 22 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi Elemeleri ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında olmak üzere toplamda 27 mücadeleye ilk 11'de başlamıştı.

Galatasaray, Kasımpaşa maçına Fernando Muslera, Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel ve Mustafa Muhammed 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Ryan Donk, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Ozornwafor ve Bartuğ Elmaz yer aldı.

MAÇ ÖZETİ

Süper Lig’de 25. Hafta maçları devam ediyor. İki gün önce öngörülen hava şartları dolayısı ile 19:00 olan maç saati, iki takımın da ortak kararıyla saat 16:00’a çekilmişti. Buna rağmen yoğun kar yağışı oyuna büyük etki etti. Maçtan önce teknik ekipler, oyuncular ve hakemler zemini test ettiler. Yoğun kar yağışı altında oynanan maçta Galatasaray, rakibi Kasımpaşa’yı 2-1’lik skorla geçti. Bu galibiyetle averajla tekrar liderliğe yükselen Galatasaray oldu.

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında ilk 30 dakikada 9 isabetli şut buldu. Bu maç Galatasaray’ın maçların ilk yarısında bu sezon en çok isabetli şut bulduğu maç oldu. Galatasaray’ın gollerini Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed atarken, Kasımpaşa’nın tek golü Thelin’den geldi.

Maçın ardından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim açıklamasında, ‘’Benim için Galatasaray’ın asıl futbolu ilk 45 dakikalık oyundur. Muslera yere bile yatmadı. Oyuncularıma helal olsun. Kar yokmuş gibi oynadılar, onları tebrik ediyorum.’’ dedi.

MAÇ SONUCU:

GALATASARAY:2

KASIMPAŞA:1

GOL: 9’ Kerem, 51’ Thelin, 89’ Mostafa Mohamed(PEN)

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021, 23:23