Galatasaray-Karabükspor maçı saat kaçta Galatasaray'ın ilk 11 belli oldu !

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Lider Galatasaray sahasında Kardemir Karabükspor'u konuk ediyor.Galatasaray geçen hafta Bursa deplasmanında yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli ve Tolca Ciğerci'nin golleriyle 1-0 geriye düştüğü 2-1 kazandı.
Galatasaray'ın ilk 11 belli oldu
Muslera
Mariano
Maicon
Serdar
Linnes
Feghouli
Belhanda
Ndiaye
Rodrigues
Fernando
Gomis
Geçen hafta Bursaspor karşılaşmasında sakatlanan Galatasaray'ın yıldız isimlerinden olan Tolga Ciğerci'nin 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.Ligde 5 golü bulunan Tolga'nın yerine bugün Bursaspor karşısında attığı enfes golle yıldızlaşan Sofiane Feghouli oynayacak.