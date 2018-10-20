Galatasaray - İzmit Belediyespor: 73-54

İSTANBUL ()
SALON: Ahmet Cömert
HAKEMLER: Turgut Işık, Abdullah İlik, Cemil Uygül
GALATASARAY: Işıl Alben 9, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Farhiya Abdi 7, Macaulay 12, Jefferson 16, İnci Güçlü 2, Sinem Ataş 11, Şerife Alperi Onar 5, Eda Şahin 2, Sude Yılmaz, Grigalauskyte 7
İZMİT BELEDİYESPOR: Gizem Yavuz 10, White 12, Mosby 13, Ceyda Sinan 6, Marina Baş 1, Emel Sığırcı 2, Ferda Yıldız 3, Melek Yusufoğulu 2, Melike Bakırcıoğlu 5
1'İNCİ PERİYOT: 15-11
İLK YARI: 36-28
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-37
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2'nci haftasında Galatasaray, İzmit Belediyespor'u 73-54 yendi. Sarı kırmızılı ekip ligdeki ilk galibiyetini alırken İzmit ekibi ise ilk mağlubiyeti ile tanıştı.