Galatasaray, İzmir'e geldi

Mustafa KÖPRÜLÜ - Mücahit BEKTAŞ / İZMİR () - Spor Toto Süper Lig'de 19'uncu hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray, özel uçakla İzmir'e geldi. Sarı kırmızılı kafileyi Adnan Menderes Havalimanı'nda taraftarlar yalnız bırakmadı. Teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, "Şampiyon Galatasaray. İmparator Fatih Terim" tezahüratlarıyla alanı inletti. Sarı kırmızılı taraftarların çiçek verip atkı hediye ettiği Fatih Terim de yanlarına kadar gidip taraftarları selamladı. Galatasaray kafilesi takım otobüsüyle havaalanından ayrılarak kamp yapacağı otele hareket etti.

Galatasaray’ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Marcos Teixeira, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Galatasaraylı taraftarlardan görüntü

- Galatasaraylı futbolcuların çıkışı

- Teknik direktör Fatih Terim'in çıkışı