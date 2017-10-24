Galatasaray'ın yıldız isminden Fenerbahçe paylaşımı...

Süper Lig'in 9.Haftası'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin yankıları halen daha devam ediyor.

Galatasaray'ın sezon başında Sevilla'dan Transfer ettiği ve kısa sürede gösterdiği performans ile Galatasaray'lı taraftarların sevgilisi haline gelen Mariano'dan olay paylaşım geldi.Fenerbahçe derbisi sonrası kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede Galatasaray'lı taraftarların beğenisini alırken Fenerbahçe'li taraftarların ise kızdırdı.Mariano , Fenerbahçe derbisinde takımın en iyi oyuncusu olarak göze çarpmıştı.

MARİANO'NUN O PAYLAŞIMI ;