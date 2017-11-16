Galatasaray'ın yıldız ismi Ndiyae için çılgın teklif !

Sezon başında yüksek bonservis bedeli ödendiği için tartışmalara neden olan Ndiaye için İngiliz Kulüpleri'nden dudak uçuklatan teklifler geliyor.Son olarak İngilizlerin köklü kulüplerinden Newcastle United'ın Galatasaray'ın kapısını çılgın bir teklif ile çalacağı iddia edildi.Öğrenilen bilgilere göre NewcastleUnited'in Ocak ayında Galatasaray’a 18 milyon pound'luk (92 milyon TL - 20 milyon euro) bir teklif de bulunacağı yönünde ..

Galatasaray Yönetimi'nin ise bu teklif karşısında nasıl bir yol izliyeceği ise merak konusu oldu.Çünkü Badou Ndiaye teknik direktör Igor Tudor'un vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.