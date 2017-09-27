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Galatasaray'ın yıldız ismi Mariano'dan şampiyonluk açıklamaları !

Galatasaray'ın sezon başında Sevilla'dan kadrosuna kattığı Brezilya'lı sağ bek Mariano'dan samimi itiraflar.Türkiye'nin en iyi takımında oynadığını ifade eden Mariano sezon sonunda şampiyonluk hedefine ulaşmak istediklerini açıkladı.

27 Eylül 2017 Çarşamba 10:51
Galatasaray'ın yıldız ismi Mariano'dan şampiyonluk açıklamaları !

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Mariano Ferreira Filho, takımdaki herkesin sezon sonunda şampiyonluk istediğini söyledi.

Mariano, Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takım olarak ortak anlayışa sahip olduklarını anlatan 31 yaşındaki savunma oyuncusu, "Daha önce burada bulunan ve yeni katılan arkadaşlarımız aynı mantaliteye sahip. Şampiyon olmak istiyoruz. Herkesin yürümek istediği yol bu. Herkes şampiyonluk istediği için otomatik olarak saha içinde de uyum ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 2-1 yendikleri için mutlu olduklarını vurgulayan Mariano, Sofiane Feghouli'nin attığı beraberlik golünden sonra yaşadıkları sevinçle ilgili, "Bursaspor müsabakasının çok zor olacağını biliyorduk. Hedefimiz kazanmaktı. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Gol sevincinde ise yedek kulübesinde otururken, kramponlarım ayağımda yoktu. Gol olunca kramponları giymeyi düşünmeden arkadaşlarımın yanına koşup, kutlamak istedim." ifadelerini kullandı.

"DEĞİŞİKLİKLERE SAYGI DUYMALIYIZ"

Mariano, Bursaspor karşılaşmasında teknik direktör Igor Tudor'un kendisini oyundan almasına saygı duyduğunu belirtti.

Aynı anda iki bek oyuncusunu oyundan alıp yerlerine hücumcuları sahaya süren Tudor'un planının işe yaradığını aktaran sarı-kırmızılı futbolcu, şunları kaydetti:

"Hiçbir oyuncu değişiklik yapılmasını istemez. Sahada kalmak ister. Mutlaka üzülür. Ben de sahada öyle duygular içindeydim. Önemli olan hocamızın kararıydı. O anda gole ihtiyacımız vardı. Öyle taktik değişiklik yapma ihtiyacı duydu ve sonunda işe yaradığını gördük. Bu tip değişiklikler saygı göstermeniz lazım. Oyuna giren arkadaşınıza saygı göstermeniz lazım."

Brezilyalı savunma oyuncusu, yeni transferlerden Feghouli'nin kaliteli bir futbolcu olduğuna değinerek, "Feghouli, oynadığı zamanlarda sadece bana değil, takıma katkısı olacaktır. Çok kaliteli bir oyuncu." dedi.

"TÜRKİYE LİGİ'NİN EN İYİ TAKIMINDA OYNUYORUM"

Mariano, 6. haftası geride kalan Süper Lig'deki rekabete vurgu yaparak, Türkiye'nin en iyi takımında forma giydiğini söyledi.

Daha önce Fransa ve İspanya liglerinde forma giydiğini hatırlatan deneyimli futbolcu, şöyle devam etti:

"Önce Fransa daha sonra İspanya'da oynadım. İspanya Ligi'ni ayrı değerlendirebiliriz. Türkiye'de çok maça çıkamadım ama oynadığım maçlar kadar yorum yaparsam, gerçekten kaliteli bir lig. Kaliteli oyuncular var. Ben de şu an Türkiye Ligi'nin en iyi takımında oynuyorum. Galatasaray, dünya çapında tanınan, Avrupa kupaları kazanmış bir takım. Rekabet seviyesi yüksek bir ligde oynuyorum."

Teknik direktör Tudor'un oyuncuları çok iyi motive ettiğini belirten Mariano, "Her hocanın kendine göre bir çalışma stili var. Tudor ile kısa zamandan beri çalışıyoruz. Yeni gelenlere ve burada olanlara takım ruhu kazandırmaya çalışıyor. Kazanma düşüncesini bize aşılayan bir hoca. Şu ana kadar iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Galatasaray'da çok mutluyum. Takım anlamında duygu ve düşüncelerim çok pozitif." diyerek sözlerini tamamladı.

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