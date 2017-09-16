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Galatasaray'ın yıldız ismi Bafetimbi Gomis'ten milli takım açıklaması !

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Deschamps'ın kendisini yeniden milli takıma almasını bekleyen Galatasaray'da sezonun flaş ismi Bafetimbi Gomis milli takım için 'adalet istiyorum' dedi.

16 Eylül 2017 Cumartesi 11:53
Galatasaray'ın yıldız ismi Bafetimbi Gomis'ten milli takım açıklaması !

Sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 4 lig maçında 5 gol atıp 2 asist yapan 32 yaşındaki forvet, Fransa'nın Teknik Direktörü Deschamps'a mesaj gönderip adalet beklediğini söyledi.
Gomis yakın çevresine ise “Galatasaray'da çok iyi hava yakaladım. Şimdi düşünüyorum da neden milli takım olmasın? Fransa'ya hâlâ katkı sağlayabilirim” dedi.

HENÜZ GOLÜ YOK

Milli takımda forvet hattı için Griezmann, Lacazette, Mbappe ve Giroud gibi yıldızlarla yarışan Galatasaraylı oyuncu, Horozlar'la daha önce 5 resmi maça çıktı ama gol atamadı.
6 hazırlık karşılaşmasında ise 3 gol kaydeden Gomis, Fransa adına resmi maçlarda gol atmadan kariyerini bitirirse gözünün arkada kalacağını belirtiyor.
Fransa basınında da Gomis'in Galatasaray'daki performansı ile milli takımı hak ettiği yönünde yorumlar yapılıyor.

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