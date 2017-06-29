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Galatasaray'ın Yıldız Golcüsü Gomis İlk İdmanında

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Gomis de idmandaki yerini aldı.

29 Haziran 2017 Perşembe 23:19
Galatasaray'ın Yıldız Golcüsü Gomis İlk İdmanında

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Bafetimbi Gomis de idmandaki yerini aldı.

Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra iki grup halinde el topu ve dar alanda pas ve hareket çalışması yapan sarı-kırmızılı oyuncular, bu çalışmanın ardından tüm oyuncuların kendi pozisyonunda bulunduğu 10'a 6 dar alanda topa sahip olma ve pas çalışması üzerinde durdu. Antrenman, daha sonra orta ve sonuçlandırma çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise iki ceza sahası arasında 10'a 10 çift kale maç yapıldı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir antrenman gerçekleştirdikten sonra saat 15.00'te yurt dışı kamp çalışmaları için Slovakya'nın Bratislava kentine hareket edecek.



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