Galatasaray'ın yeni transferi Gomis'in hayatını kurtarmıştı!

Transfer döneminin en hızlı ekiplerinden olan Galatasaray, bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak üzere. Bordeaux'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 35 yaşındaki kaleci Cedric Carrasso transer döneminin son gününde Galatasaraylı isimler arasına dahil olabilir.

HAYATINI KURTARMIŞTI

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Cedric Carrasso ile Gomis'in arasıda ise 2009 yılında ilginç bir olay yaşanmıştı. Bafetimbi Gomis, Fransa Milli Takımı'nın kampında bir baygınlık geçirmiş ve olaya hemen Carrasso müdahale etmişti.