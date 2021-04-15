Galatasaray'ın üzerindeki kara bulutlar dağılmıyor, sarı-kırmızılı takım bir süredir mağlubiyet üzerine mağlubiyet yaşıyor. Takımın, son 3 maçında elde ettiği puan durumu, şampiyonluk yolunda giden Galatasaray'ın büyük darbe almasına neden oldu.Takım liderlik yarışında, birinci sıradayken son zamanlarda oynadığı maçlardan elde etmiş oldu puan durumu sebebiyle, rakiplerine büyük bir avantaj vererek listede geriledi. Geçtiğimiz hafta 10 Nisan Günü oynanılan Galatasaray Karagümrük maçı, sarı- kırmızılı takım ile Karagümrük beraberliği ile sonuçlanmıştı. Bu sonucu beklemeyen Galatasaray taraftarları, duruma tepki göstermişlerdi.

Geçtiğimiz hafta Karagümrük ile oynanılan karşılaşmada Donk kırmızı kart görmüştü. Galatasaray'ın sevilen futbolcusu, kırmızı kart gören Ryan Donk, PDFK'ye sevk edilmişti. Yıldız futbolcuya 2 maç ceza verildiği öğrenildi. Ryan Donk, önümüzdeki günlerde oynanacak olan iki maçta takımının yanında yer alamayacak. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynanılan karşılaşmada, kırmızı kart gören Ryan Donk'a rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faul sebebiyle, 2 maç men cezası verildiğini açıkladı.

Surinamlı futbolcu sarı-kırmızılıların oynayacağı ve takım için çok önemli olan, yoğunlar şampiyonluk yolunda kritik önem taşıyan Göztepe ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.

Son zamanlarda maçlarda almış olduğu kötü sonuçlar nedeniyle, şampiyonluk yolunda liderlikten, rakiplerinin gerisine düşen sarı-kırmızılı takıma bir olumsuz haber de Ryan Donk'tan geldi. Kırmızı kart alan Donk PFDK sevk edilmiş, ve PDFK 35 yaşındaki Galatasaraylı futbolcuya 2 maç sahalardan men cezası verdi.

Göztepe ve Trabzonspor Maçında Yok

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynanılan karşılaşmada, kırmızı kart gören Ryan Donk'a rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faul sebebiyle, 2 maç men cezası verildiğini açıkladı. sarı-kırmızılı takımın sevilen oyuncusu Ryan Donk Galatasaray'ın oynayacağı Göztepe ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.