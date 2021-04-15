Galatasaray'ın Üzerindeki Kara Bulutlar Dağılmıyor!

Geçtiğimiz hafta Karagümrük  ile oynanılan karşılaşmada  Donk kırmızı kart görmüştü. Galatasaraylıları üzen haberi TFF açıkladı.

Galatasaray'ın Üzerindeki Kara Bulutlar Dağılmıyor!

Galatasaray'ın üzerindeki kara bulutlar dağılmıyor,  sarı-kırmızılı takım  bir süredir mağlubiyet üzerine mağlubiyet yaşıyor. Takımın,  son 3 maçında  elde ettiği  puan durumu,  şampiyonluk yolunda giden Galatasaray'ın büyük darbe almasına neden oldu.Takım liderlik yarışında, birinci sıradayken son zamanlarda oynadığı maçlardan elde etmiş oldu puan durumu sebebiyle, rakiplerine büyük bir avantaj vererek listede geriledi. Geçtiğimiz hafta 10 Nisan Günü oynanılan Galatasaray Karagümrük maçı,  sarı- kırmızılı takım ile  Karagümrük beraberliği ile sonuçlanmıştı. Bu sonucu beklemeyen Galatasaray taraftarları,  duruma tepki göstermişlerdi.

Geçtiğimiz hafta Karagümrük  ile oynanılan karşılaşmada  Donk kırmızı kart görmüştü.  Galatasaray'ın sevilen  futbolcusu, kırmızı kart gören Ryan Donk, PDFK'ye sevk edilmişti.  Yıldız futbolcuya 2 maç ceza verildiği  öğrenildi. Ryan Donk,  önümüzdeki günlerde oynanacak olan iki maçta takımının yanında yer alamayacak. TFF'den yapılan açıklamaya  göre, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile  oynanılan karşılaşmada, kırmızı kart gören Ryan Donk'a rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faul  sebebiyle,  2 maç men cezası verildiğini  açıkladı.

 Surinamlı futbolcu sarı-kırmızılıların oynayacağı ve takım için çok önemli olan,  yoğunlar şampiyonluk   yolunda kritik önem taşıyan Göztepe ve Trabzonspor maçlarında  forma giyemeyecek.

Son  zamanlarda  maçlarda almış olduğu kötü sonuçlar nedeniyle,  şampiyonluk yolunda  liderlikten,  rakiplerinin gerisine  düşen sarı-kırmızılı takıma  bir olumsuz haber de Ryan Donk'tan geldi. Kırmızı kart alan Donk PFDK sevk edilmiş,  ve PDFK 35 yaşındaki Galatasaraylı futbolcuya 2 maç sahalardan men cezası verdi.

Göztepe ve Trabzonspor Maçında Yok

TFF'den yapılan açıklamaya  göre, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile  oynanılan karşılaşmada, kırmızı kart gören Ryan Donk'a rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faul  sebebiyle,  2 maç men cezası verildiğini  açıkladı.  sarı-kırmızılı takımın sevilen oyuncusu  Ryan Donk Galatasaray'ın oynayacağı Göztepe ve Trabzonspor maçlarında  forma giyemeyecek.

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