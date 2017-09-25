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Galatasaray'ın teknik patronu Tudor'dan maç sonu açıklamaları

Süper Lig'in 6.Haftasında Galatasaray zorlu Bursaspor deplasmanında ilk yarısı 1-0 geriye düştüğü maçta muhteşem bir geri dönüşe imza atarak maçı 2-1 kazandı.Galatasaray Teknik direktörü İgor Tudor maç sonunda önemli açıklamalarda bulundu.

25 Eylül 2017 Pazartesi 09:42
Galatasaray'ın teknik patronu Tudor'dan maç sonu açıklamaları

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, deplasmanda 2-1 galip geldikleri Bursaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, Bursa'da kazanmanın hiçbir zaman kolay olmadığını dile getirdi.

Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen'in defansı iyi organize eden, kontra atağa iyi çıkartan bir çalıştırıcı olduğunu vurgulayan Tudor, şunları kaydetti:

"Maçın başlangıcını kendi açımdan beğenmedim. İlk 30 dakika alışılagelmiş bir Galatasaray yoktu. Umarım bundan bir ders çıkarırız. Kazanarak dersler çıkarmak önemli. Kazanmayı hak eden bir Galatasaray vardı. Maçın genelinde daha iyi olan taraf bizdik. Bu tip maçlarda geriden gelip kazanmak takımın psikolojisi için önemli. Şu an tek odaklandığımız Kardemir Karabükspor maçı. Bu maçı da iyi atlatarak milli takım arasına girmek istiyoruz.''

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 

Bir gazetecinin "Dün akşam Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem kararları çok konuşuldu. 3 hafta sonra Fenerbahçe derbisi var. Hakemler konusunda bir çekinceniz var mı?'' sorusunu Tudor, şöyle yanıtladı:

"Dünkü maçta kimin kazanacağı benim için önemli değildi. Tabii ki maçlarda bazı tarafların lehine alınan kararlar olabiliyor, bazen isteyerek, bazen istemeyerek. Tarafsız bir gözle değerlendireceğim, Türkiye'de futbol çok seviliyor. Maçlarda bazen hakemlerin hatası olabiliyor. Dün bir takımın lehine biraz daha fazla ön plana çıktı. Dünkü maçla ilgili dürüst düşüncem bu yönde. Derbiye de daha zaman var."

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