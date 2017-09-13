Galatasaray'ın Taçsız Kral'ı Metin Oktay, vefatının 26. yılında mezarı başında anıldı

Anma sonrasında Galatasaray Televizyonu'na konuşan Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, "26 senedir yokluğuyla yaşıyoruz. Benim takım arkadaşımdı. Kısa bir süre yurt dışında İtalya'da oynadı. Vatan hasretiyle yeniden Galatasaray'a dönmüştü. Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğümüzü de yaptı. Bana göre bir simgeydi. Efendilik, saygı, centilmenlik gibi yazılı olmayan ritüelleri taşıyordu. Hoşgörülü ve insancıldı. Rakip takım sempatizanları bile kendisini sever sayardı. Takım kaptanımız Selçuk'a ve Metin Oktay'ın akrabalarına teşekkür ediyorum" dedi.