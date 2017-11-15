Galatasaray'ın kaptanı Hakan Balta jübile yapıyor !

Galatasaray'a geldiği günden beri saha içerisindeki performansı ve soğuk kanlılığıyla Galatasaray'lı taraftarların her zaman sevdiği ve takımda görmek istediği Hakan Balta futbolu bırakıyor.Uzun yıllardır Galatasaray forması giyen Hakan Balta teknik direktör Igor Tudor'un gelmesiyle formaya hasret kaldı.

Yıllardır Galatasaray'a hizmet eden Hakan Balta bir çok kez yedek kalmasına rağmen bunu hiçbir zaman sorun etmeyerek profesyoneliiğini kanıtlamış oldu.Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra başka bir takımda forma giymek istemediğini açıklayan Hakan Balta'nın bu sezon sonunda futbolu bırakacağı iddia edildi.

A Takım ile idmanlara çıkmayan Hakan Baltan'nın oğlu da Galatasaray altyapısında futbol oynuyor.