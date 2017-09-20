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Galatasaray'ın güzel futbolu kasasını dolduruyor !

Süper Lig'e süper bir giriş yaparak 5.haftanın sonunda liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da yüzler gülüyor.Galatasaray, aldığı puanların karşılığı olarak 11 milyon lira’yı kasasına koydu.

20 Eylül 2017 Çarşamba 10:47
Galatasaray'ın güzel futbolu kasasını dolduruyor !

Galatasaray kazanıyor, kazandıkça seyirci geliyor, taraftar geldikçe kulüp daha da çok para kazanıyor. Sarı- Kırmızılılar, ligin ilk 5 haftasını 4 galibiyet 1 beraberlikle kapatırken, topladığı 13 puanın karşılığı olarak 11 milyon lira geliri şimdiden kasasına koydu. Türkiye Futbol Federasyonu bu sezon itibariyle Süper lig kulüplerine galibiyetler için 670 bin Dolar, beraberlikler için de 335 bin Dolar ödeme yapıyor. Galatasaray’ın bir diğer gelir kalemi de Türk Telekom Stadı... Sarı-Kırmızılı kulüp geçen sezonu kombineler ve bilet satışlarıyla birlikte 67 milyon lira’lık gelirle tamamlamıştı. Ancak bu sezon tablo çok farklı...

GSStore geliri de eklenince

Şu ana kadar kulübün kasasına giren hasılatın rakamlarını paylaşmaya sıcak bakmasa da, Galatasaraylı yöneticiler bu sezonki tribün hasılatı gelirinin toplamda 120 milyon lira’ya çıkacağını belirtiyor. Şu ana kadarki kombine satışlarının ve tribün doluluk oranlarının da beklenenin üzerinde geliştiği ifade ediliyor. Bu rakamlara maç günü elde edilen mağazacılık gelirleri ise dahil değil. Sarı- Kırmızılılar sıradan bir maç gününde sadece Türk Telekom Stadı’nın yanındaki GSStore’dan 5 milyon lira civarında ciro elde edebiliyor. 

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