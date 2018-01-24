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Galatasaray'ın eski yıldızı Albert Riera futbolu bıraktı

Kariyerinde Galatasaray'ın yanı sıra Liverpool, Espanyl, Manchester City gibi kulüplerinde olduğu Albert Riera, futbola veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

24 Ocak 2018 Çarşamba 11:03
Galatasaray'ın eski yıldızı Albert Riera futbolu bıraktı

35 yaşındaki İspanyol oyuncu son olarak Slovenya temsilcisi FC Koper'de forma giyiyordu.Galatasaray'da oynadığı dönemde taraftarların sevgilisi haline gelen Riera futbolu bıraktığını açıkladı.

Riera futbolu bıraktığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu. Riera ; "Futbola veda etmek için doğru zaman. 2001 yılında bu yana beraber yürüdüğüm kulüplere ve taraftarlara teşekkür ederim. 17 yıldır birlikte olduğumuz için minnettarım ve gurur duyuyorum. Şimdi yeni adımım için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

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