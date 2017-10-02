Galatasaray'ın eski dünya yıldızında AIDS virüsü çıktı !

Galatasaraylı taraftarların unutmadığı özellikle Fenerbahçe ve Real Madrid'e attığı gollerle gündeme gelen Emmanuel Eboue'de 'HIV virüsü' çıktı.

Sezon başında KKTC ekiplerinden Limasol' transfer olan Eboue burada sağlık kontrolleri sırasında AIDS virüsüne yakalandığı öğrenildi.Eboue'nin menajeri konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada bu haberi doğrularken şunları söyledi.

Emmanuel Eboue'nin menajeri olan Tekin Birinci yaptığı açıklamada ; "Maalesef Eboue'nin sağlık sorunu gerçek ama hemen felaket tellallığı yapılmasın. Kan değerlerinde olumsuzluklar görüldüğü için bu gece İngiltere'ye uçacak, gerekli tetkikler orada yapıldıktan sonra sağlıklı bilgi edinebileceğiz" dedi. Eboue'nin bu durumu ise spor camiasında bomba etkisi yarattı.