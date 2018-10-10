Galatasaray'ın borcu 2 milyar 689 milyon TL

Serhan TÜRK - İSTANBUL /

Galatasaray Kulübü'nün 30 Haziran itibarıyla borcunun 2 milyar 689 milyon TL olduğu bildirildi.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında başkan yardımcısı Kaan Kançal, mali durumla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Detaylı bir sunum yapan Kançal, 30 Haziran itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklıklarının borcunun 2 milyar 689 milyon lira olduğunu söyledi.

Alacakları 1 milyar 463 milyon lira olan Galatasaray'ın borç alacak farkının ise 1 milyar 226 milyar lira olduğu bildirildi. Bu sezon futbol takımının iç saha maçlarıyla ilgili 32 bin 640 adet kombine, 151 adet de loca satıldığı ifade edildi.

Kançal, kısa vadeli kredilerin uzun vadeye yayıldığını vurgulayarak, döviz cinsinden kredilerin azaltıldığını sözlerine ekledi.

