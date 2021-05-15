Galatasaray İçin Kritik Maç! Yeni Malatyaspor Karşılaşmasında Fatih Terim Planı

Galatasaray takımının son 5 haftadır puan kaybı yaşamadığı biliniyor ve Süper Lig'de bir şampiyonluk almak için sahaya çıkarıldığı ifade ediliyordu. Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda Yeni Malatyaspor’u konuk edeceği bilgisine ulaşıldı. Lider konumda olan siyah-beyazlı takım ile aynı puanda yer alan fakat -2 genel averaj farkıyla iki sırada olan Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşması sonucunda galibiyet almak istiyor. Fatih Terim ise yapmış olduğu tüm planları yalnız 3 puan üzerine değil farklı galibiyet üzerine gerçekleştirirken sahaya gidecek olan ilk 11'i de büyük ölçüde hazırladı. İşte sarı-kırmızılıların, Yeni Malatyaspor karşılaşmasındaki ilk 11’i ve maç öncesinde yaşanan tüm gelişmeler ile ilgili detaylı bilgiler…

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in son 42. haftasında bu akşam sahada Yeni Malatyaspor ile maça çıkacak. Türktelekom stadında gerçekleşecek olan maçın saati 20.30 olarak açıklanırken sarı-kırmızılı takımın taraftarları karşılaşma için oldukça heyecanlı bir şekilde beklemekte. Denizlispor’u Lig’de son haftada yenen Galatasaray, lider konumda olan Beşiktaş'ın yenilgi alması ile birlikte zirveye ortak çıktı. Galatasaray'ın geriye kalan 41 haftada 39 müsabakaya çıktığı ve 25 galibiyet aldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun yanı sıra 8 yenilgi ve 6 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım son haftaya 81 puan ile girdi.

Averaj ile lider konumda bulunan Beşiktaş'ın arkasında ikinci sırada bulunan Galatasaray'ın yeni Malatyaspor ile yapılacak olan karşılaşmasında galibiyet alıp alamayacağı merak konusu oldu. Bu sezonda 39 müsabaka içerisinde 15 beraberlik 14 yenilgi ve 10 galibiyet alan Malatyaspor ise toplamda 45 puan topladı ve bu skoru ile son hafta öncesinde Lig'de kalmayı garanti altına aldı. Sezonun ilk yarısında iki taraf arasında yaşanan maçta 1-0’lık skor ile Galatasaray galibiyet almıştı. Yeni Malatyaspor ile karşılaşma yaşayacak olan Galatasaray'ın ilk 11'inde ise Muslera, Yedlin, Marcao, Donk gibi isimlerin bulunması tahmin ediliyor.