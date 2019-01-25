Galatasaray, Göztepe maçına hazır

İSTANBUL /

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmandaGöztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Göztepe karşılaşması için bugün saat 16.30'da özel uçakla İzmir'e hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray'ın Göztepe karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Marcos Teixeira, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli."