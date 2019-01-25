Galatasaray, Göztepe maçı için İzmir'e gitti

Serhan TÜRK - İSTANBUL /

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray, İzmir'e gitti.

Atatürk Havalimanı'ndan saat 16.30'da kalkan özel uçakla İzmir'e giden Sarı-kırmızılı kafilede, takıma kiralık olarak dönen Semih Kaya da yer aldı

Galatasaray'ın Göztepe karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Marcos Teixeira, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Takımın havalimanına gelişi

- Fatih Terim ve futbolculardan detaylar

25.01.2019 - Haber Kodu : 190125158