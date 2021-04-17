Galatasaray- Göztepe Maçı Hangi Kanalda ve Ne Zaman? Muhtemel 11

Son 3 maçta almış olduğu sonuçlar ile şampiyonluk yolunda büyük darbe alan Galatasaray, Göztepe'ye konuk olacak. Lider Beşiktaş'ın 8 puan arkasına düşen Fatih Terim'in öğrencileri, Göztepe maçı ile bu puan farkını en aza indirgemek istiyor. Son 2 maçtan ise almış olduğu 6 puan ile çıkan Ünal Karaman'ın Göztepe'si ise çıkışını sarı-kırmızılı takım karşısında sürdürmeyi amaçlıyor. Heyecanlı karşılaşma için nefesler tutuldu. Galatasaray tekrardan bu maç ile çıkış sağlayacak mı? Göztepe iyi gidişatını koruyabilecek mi? Bütün bu soruların cevabı önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan maç ile öğrenebileceğiz. İki takımında taraftarları oldukça heyecanlı ve maça ilişkin detayları merak etmekte. Peki, Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman maça ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe'ye misafir olacak.Galatasaray, kötü gidişata İzmir deplasmanında son vermeyi amaçlıyor. Çaykur Rizespor ve Hatayspor elde ettiği galibiyetleriyle Çıkış yaşayan Göztepe ise Galatasaray'ı mağlubiyet ile sahadan eli boş göndermek istiyor.

Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? 17 Nisan Cumartesi günü oynanacak olan maç, Gürsel Aksel Stadyumu’nda gerçekleşecek. Heyecanlı maç 19.00’da başlayacak. beIN Sports 1'de cTamam hayatım hatırlatırımanlı yayınlanacak .

Göztepe - Galatasaray muhtemel 11'ler:

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Halil, Diabate, Jahovic, Atınç, Burekovic, Berkan, Soner, Obinna, Tripic.

Galatasaray:Marcao, Emre, Taylan, Gedson, Feghouli, Halil, Muslera, Şener, Luyindama, Kerem, Emre Kılınç

Önemli Eksikler

Göztepe'de sakatlık nedeniyle, Mihojevic ve koronavirüs testi pozitif çıkan Alpaslan karşılaşmada bulunamayacak. Sarı-kırmızılı takımda ise Falcao, Onyekuru, Linnes ve Yedlin sakatlıkları, Donk ile Babel de kart cezaları nedeniyle kritik maçta forma giyemeyecekler. Koronavirüs testi pozitif çıkan Mohamed de görev alamayacak.