Galatasaray Göztepe canlı izle Bein Sports 1 GS Goztepe Jestyayın Taraftarium canlı maç izle

Galatasaray Göztepe canlı izle. Galatasaray Göztepe Bein Sports 1 izle! Donmadan Galatasaray Göztepe maçı izle. Galatasaray Göztepe jestyayın izle. Galatasaray Göztepe taraftarium izle! Süper Lig'de günün maçında Galatasaray Göztepe izle! Galatasaray Göztepe canlı maç izle. Şifresiz Galatasaray Göztepe canlı maç yayını. Donmadan Galatasaray Göztepe maç izle!

Galatasaray Göztepe canlı izle Bein Sports 1 canlı maç izle!

Süper Lig'de günün maçında Galatasaray Göztepe maç izle. Galatasaray Göztepe canlı maç izle. Şifresiz Galatasaray Göztepe Bein Sports 1 izle! Kesintisiz Galatasaray Göztepe jestyayın izle. Galatasaray Göztepe taraftarium izle. Galatasaray Göztepe Bein Sports canlı maç yayını. Donmadan Galatasaray Göztepe maçı izle!

Süper Lig'de nefesleri kesecek Galatasaray Göztepe maçı başlıyor. Lig'de galibiyet serileri sonrası korkutan Galatasaray, bay geçtiği hafta sonrası Karagümrük karşısında şok bir yenilgi almış, Fatih Terim'in hakeme söyledikleri günlerce konuşulmuştu. Galatasaray Göztepe Bein Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Muhteşem kazanma serisine 3 maçtır son veren Göztepe, İlhan Palut yönetiminde tekrar üstlere çıkmayı istiyr.

Geçtiğimiz hafta bay geçerek 12 puan birden kazanan Galatasaray, 12 puan birden kazanan Beşiktaş'la beraber iyi futbol anlamında ligde şampiyonluğun en büyük adayı. Galatasaray'da 23 puanla bir maçı eksik olarak liderden 3 puan geride ve Fenerbahçe ile aynı puanda. Yarın oynanacak Başakşehir Fenerbahçe maçı öncesi büyük bir avantaj yakalamak isteyen Galatasaray bu sebeple sahada. Galatasaray Göztepe maçında mutlak 3 puan arıyor.

Kazanan takımı bozmak istemeyen Fatih Terim, kaybeden takımdan ilk kıyımları belli oldu. Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan ve Emre Akbaba, formayı Arda Turan ve Belhanda'ya kaptırdı. Belhanda Emre Akbaba yerine sahada yer alırken Arda Turan Oğulcan Çağlayan yerine sahada.

Babel ve Falcao aranıyor!

Galatasaray Falcao gidişi ve uzun dönmelere alışık olsa da Babel'in gidişi sonrası ilk depremle karşılaştı. Babel çok uzun zamandır kadroda yer almıyor ve sakatlığı sürüyor. Babel ve Falcao ne zaman dönecek bilinmiyor.

Balazs Megyeri kalede!

Göztepe'nin genç filebekçisi İrfan zorlu maçta kalede yer almıyor. İrfan Can Eğribayat yerine kalede ikinci kaleci Balazs Megyeri forma giyecek. Galatasaray Göztepe maçı başlar başlamaz Bein Sports 1 ekranlarında olacak.