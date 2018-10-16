Galatasaray - Germani Brescia Leonessa: 84-76

İSTANBUL ()
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Fernando Rocha, Uros Obrknezevic
GALATASARAY: Webster 10, Göksenin Köksal 21, Harrison 14, Hayes 12, Auguste 4, Arapovic 9, Can Korkmaz 6, Caner Erdeniz 2, Erolcan Çinko, Ayberk Olmaz, Klobucar 6
GERMANİ BRESCİA LEONESSA: Mika 2, Abass 17, Moss 7, Vitali 7, Hamilton 18, Laquintana, Allen 17, Ceron, Beverly 6, Zerini 2, Sacchetti
1'İNCİ PERİYOT: 24-21
İLK YARI: 40-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-65
ULEB Avrupa Kupası A Grubu 3'üncü hafta mücadelesinde Galatasaray, kendi sahasında İtalya'nın Germani Brescia Leonessa takımını 84-76 mağlup etti.