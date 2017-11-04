Galeriler Videolar
İstanbul 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
111293
ALTIN
158.807
DOLAR
3.8753
STERLİN
5.0836
EURO
4.4971
Başkent'te pompalı saldırı : Ölü ve yaralılar var !
Başkent'te pompalı saldırı : Ölü...
Galatasaray'da Serdar Aziz şoku yaşanıyor !
Galatasaray'da Serdar Aziz şoku yaşanıyor...
Parasını alamayan işciler intihar için 30 katlı binaya çıktılar !
Parasını alamayan işciler intihar için...
Çorum'da korkunç olay : Yanarak can verdi !
Çorum'da korkunç olay : Yanarak...
İstanbul Başakşehir'de yangın paniği !
İstanbul Başakşehir'de yangın paniği !

Galatasaray Gençlerbirliği'ne patladı 5-1 !

Süper Lig'in 11.Haftası'nın açılış maçında lider Galatasaray sahasında Gençbirliği'ni konuk ettiği maçda adeta gol oldu yağdı.Galatasaray Gençlerbirliği'ni 5-1 yenerek Süper Lig'de liderliğinin sürdürdü.

04 Kasım 2017 Cumartesi 01:30
Galatasaray Gençlerbirliği'ne patladı 5-1 !

Süper Lig'de 11.haftanın açılışı bu akşam Galatasaray - Gençlerbirliği maçı ile yapıldı.

Galatasaray son iki haftada Fenerbahçe ile berabere kalıp, Trabzonspor'a mağlup olmuştu.Hedef mutlak galibiyetti.Karşılaşma öncesinde Galatasaray 23 puanla lider , puana sahip Gençlerbirliği ise averajla 17. sırada yer alıyordu.

GALATASARAY 5 -1 GENÇLERBİRLİĞİ GOLLER 

Galatasaray her zaman olduğu gibi sahasında maça çok hızlı başladı.Maçın hemen  7. dakikasında Mariano'nun golüyle 1-0 öne geçti.Oyun kontrolünü tamamen ele alan Galatasaray ilk devrenin sonlarına doğru Maicon'un kafa golüyle durumu 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla bitti.İkinnci yarıya da çok hızlı başlayan Galatasaray 46.dakikada golcüsü Gomis ile farkı 3'e çıkardı.Galatasaray'da sezonun süpriz golcüsü Tolga Ciğerci sahneye çıkarak durumu 4-0'a getirdi.81.dakikada Bafetimbi Gomis'in penaltı golüyle Galatasaray 5-0 öne geçti.Maçta son sözü Gençlerbirliği'nden Scekic söyledi ve karşılaşma 5-1 sona erdi.

Galatasaray böylelikle liderliğini sürdürürken bu sezon en farklı galibiyetini almış oldu...

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'da Serdar Aziz şoku yaşanıyor !
Galatasaray'da Serdar Aziz şoku yaşanıyor !
Galatasaray Gençlerbirliği maçı saat kaçta ? İşte Muhtemel 11'ler
Galatasaray Gençlerbirliği maçı saat kaçta ? İşte Muhtemel 11'ler
Cenk Tosun Beşiktaş'tan ayrılıyor mu ?
Cenk Tosun Beşiktaş'tan ayrılıyor mu ?
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu ! İşte eşleşmeler
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu ! İşte eşleşmeler
Beşiktaş'tan 'SAKATLIK' açıklaması !
Beşiktaş'tan 'SAKATLIK' açıklaması !
Cüneyt Çakır Ronaldo'yu da çileden çıkardı !
Cüneyt Çakır Ronaldo'yu da çileden çıkardı !
Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor ! 4 isim sakatlandı
Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor ! 4 isim sakatlandı
Beşiktaş 1-1 Monaco maç özeti Beşiktaş gruptan çıktı mı ?
Beşiktaş 1-1 Monaco maç özeti Beşiktaş gruptan çıktı mı ?
Ali Turan'dan hakkında çıkan 'eşcinsel' haberlerine sert yanıt !
Ali Turan'dan hakkında çıkan 'eşcinsel' haberlerine sert yanıt !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim