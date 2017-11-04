Galatasaray Gençlerbirliği'ne patladı 5-1 !

Süper Lig'de 11.haftanın açılışı bu akşam Galatasaray - Gençlerbirliği maçı ile yapıldı.

Galatasaray son iki haftada Fenerbahçe ile berabere kalıp, Trabzonspor'a mağlup olmuştu.Hedef mutlak galibiyetti.Karşılaşma öncesinde Galatasaray 23 puanla lider , puana sahip Gençlerbirliği ise averajla 17. sırada yer alıyordu.

GALATASARAY 5 -1 GENÇLERBİRLİĞİ GOLLER

Galatasaray her zaman olduğu gibi sahasında maça çok hızlı başladı.Maçın hemen 7. dakikasında Mariano'nun golüyle 1-0 öne geçti.Oyun kontrolünü tamamen ele alan Galatasaray ilk devrenin sonlarına doğru Maicon'un kafa golüyle durumu 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla bitti.İkinnci yarıya da çok hızlı başlayan Galatasaray 46.dakikada golcüsü Gomis ile farkı 3'e çıkardı.Galatasaray'da sezonun süpriz golcüsü Tolga Ciğerci sahneye çıkarak durumu 4-0'a getirdi.81.dakikada Bafetimbi Gomis'in penaltı golüyle Galatasaray 5-0 öne geçti.Maçta son sözü Gençlerbirliği'nden Scekic söyledi ve karşılaşma 5-1 sona erdi.

Galatasaray böylelikle liderliğini sürdürürken bu sezon en farklı galibiyetini almış oldu...