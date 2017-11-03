Galatasaray Gençlerbirliği maçı saat kaçta ? İşte Muhtemel 11'ler

Süper Lig'de haftanın açılışı bu akşam Galatasaray - Gençlerbirliği maçı ile başlıyor.Lider Galatasaray son 2 haftadır kaybettiği puanları telafi etmek için maçı mutlak kazanmak istiyor. Fenerbahçe ile berabere kalıp, Trabzonspor'a mağlup olan sarı-kırmızılı takım kendi sahasında kazanmak istiyor.Beşiktaş'ı yenerek bir çıkışa geçen Gençlerbirliği ise alt sıralardan kurtulmak için bu maçı kazanmak istiyor. Galatasaray 23 puanla lider 8 puana sahip Gençlerbirliği ise averajla 17. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray - Gençlerbirliği ile 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

MAÇ ÖNCESİ MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray

Muslera,Mariano,Maicon,Serdar,Linnes,Fernando,Selçuk,Tolga,Belhanda,Rodrigues,Gomis ..

Gençlerbirliği

Hopf,Ahmet,Claro,Politevich,Uğur,Khalili,Issah,Scekic,Ahmet İlhan,Serdar,Muriqi