Galatasaray Geceye Damgasını Vurdu

Galatasaray'dan büyük atak. Sarı-kırmızılı takım Süper Lig'de 41. hafta maçında deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geldi. 3 sırada yer alan Galatasaray 81 puan ile zirvede yer alan Beşiktaş ile puan durumunu eşitledi.

Galatasaray Geceye Damgasını Vurdu

Şampiyonluktan önceki son viraja giren takımlar haftaya kıyasıya rekabet ile başladı.3 büyük takımın listede yer kapmaca oynadığını izlediğimiz şu günlerden Galatasaray'dan büyük bir atak geldi. Süper Lig Spor Toto bugün gerçekleşen maçlar ile  puan durumu tamamı ile değişti.  Önceki sıralamaya göre ilk sırada yer alan  Beşiktaş,  ikinci sırada yer alan Fenerbahçe,  üçüncü  sırada yer alan Galatasaray’dı,  son maçlara göre puan durumu  hesaplandığında,  puanlar şu şekilde:

Süper Lig puan durumu

1- Beşiktaş / 81 puan

2- Galatasaray / 81 puan

3- Fenerbahçe / 79 puan

Beşiktaş birinciliğini korurken,  3 sırada yer alan Galatasaray 81 puan ile zirvede yer alan Beşiktaş ile puan durumunu eşitledi.  Sarı-lacivertli takım  ikinci sıradan 3. sıraya geriledi. 11 Mayıs Salı günü,  3  büyük takım Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray rakip takımlar  ile kozlarını paylaştı. Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında  sarı-kırmızılı takım, küme düşmesi kesinleşen Denizlispor'u 4-1 mağlup ederek zirve ile puanını eşit konuma getirdi.

Puan sıralamasında 3.  sırada  yer alan sarı-kırmızılı takım Süper Lig'de 41. hafta maçında deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Halil Dervişoğlu maçın 22. dakikasında  aslanları 1-0 öne geçirdi. takımın sevilen futbolcusu Babel ise  35 dakikada penaltıdan durumu 2-0 yaptı. Emre Akbaba 43'te penaltı kaçırdı. Böylece ilk yarı 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.  mücadelenin ilk yarısında 2-0 galip konumda olan sarı-kırmızılı takım bu avantaj ile ikinci yarıya geçti. Mücadelenin ikinci yarısı başladı. Recep Niyaz maçın 62. dakikada skoru bire indiren golü attı  maçın skoru 1-2 oldu.  Galatasaray'ın sevilen oyuncusu bu sezon adından sıkça söz ettiren Mostafa Mohammed  maçın 87 dakikasında penaltıdan durumu 3-1 yaptı. Galatasaray’ın  Yıldız ismi Mostafa Mohammed  maça damgasını vurarak 89 dakikada  bir gol daha buldu ve durum 4-1 oldu. Mohammed  Galatasaray Denizlispor  karşılaşmasına golleri ile damga vurdu

Mücadele 4-1 Galatasaray'ın  galibiyeti ile sona erdi. Galatasaray Beşiktaş'ın 2-1 kaybettiği haftada puan hanesine 3 puan daha ekleyerek rakibiyle puanını  eşitledi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2021, 00:04
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