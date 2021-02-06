Galatasaray Fenerbahçe'yi Evinde Mağlup Etti

6 Şubat Cumartesi günü saat 19:00’da başlayan, heyecanı bol derbinin kazananı Galatasaray oldu. Sarı-lacivertli takım ile Sarı-kırmızılı takımın, bugün 393. kez karşı karşıya geldiği derbi maçı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Galatasaray bu maç ile puan durumunu 48'e çıkartırken aynı zamanda Süper Lig'de liderliğe yükseldi.

24. haftada karşı karşıya gelen ve ezeli rakip olarak tanımlanmakta olan Fenerbahçe ve Galatasaray, Fenerbahçe'nin evi olarak bilinen Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Galatasaray Mostafa Mohammed’in 54'üncü dakikada atmış olduğu gol ile 1-0 öne geçerek Süper Lig'de liderliğe yükseldi.

Heyecanın yüksek olduğu derbide Fenerbahçeli oyuncu Ozan Tufan'ın 75. dakikada atmış olduğu gol ‘VAR’ kontrolünün ardından ofsayt sebebiyle iptal edildi.

Sarı-lacivertli takım ile Galatasaray'ın oynamış olduğu son 2 deplasmanda Galatasaray galip geldi. Fenerbahçe'yi kendi evinde yenen Galatasaray, en son 20 Kasım 2016'da Fenerbahçe'ye Kadıköy'de yenilmişti.

Süper Lig'in 24. haftasında Kadıköy'de oynanan derbiden Galatasaray 3 puan alarak ayrıldı. Ezeli rakiplerin karşılaşmasında Fenerbahçe mağlup duruma düşerken, Galatasaray 48 puan ile Fenerbahçe ile puan durumunun eşitledi.

Bugünkü karşılaşmada transferi oldukça konuşulmuştu. Fenerbahçelileri oldukça ümitlendiren ve aynı zamanda heyecanlandıran Mesut Özil derbinin ikinci yarısında sahaya çıktı. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil karşılaşmanın 63. dakikasında maça dahil oldu. Mert Hakan Yandaş ile yer değişikliği yapan Mesut Özil, oldukça önemli olan bu derbide 27 dakika forma giydi. Derbide tansiyon sık sık yükseldi. Maçın sonuna ekstra 9 dakika ilave edilirken, sarı-lacivertli takımda forma giyen oyuncular ise, Mesut Özil, Gökhan (Nazım), Serdar Aziz, Atilla, Caner, Valencia, Ozan, Gustavo ( Mert Hakan), Samuel osayi, Sosa, Thiam oldu.

Sarı-kırmızılı takımda karşılaşmada forma giyen oyuncular ise, Onyekuru, Belhanda, Muslera, Yedlin, Donk, Marco, Taylan, Saracchi, Arda, Emre Kılınç oldu.