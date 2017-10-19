Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu !

Süper Lig'de 9.Hafta'nın en önemli maçı olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Pazar akşamı saat 19:30'da başlayacak.108 yıllık dev derbinin kadroları Pazar akşamı Süper Lig futbol tarihine geçecek.Galasaray ve Fenerbahçe'nin kadrolarında 3 Türk futbolcu bulunacak.Son günlerde en çok tartışılan konuların başında gelen 'yabancı kuralı' tartışması dev derbi ile yeniden alevlenecek.

DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU !

STAD :ALİ SAMİ YEN SPOR KOMPLEKSİ TÜRK TELEKOM STADYUMU

MAÇ SAATİ : 19:30 GALATASARAY - FENERBAHÇE .

GALATASARAY - FENERBAHÇE derbisini FIFA kokartlı CÜNEYT ÇAKIR yöneticek.Cüneyt Çakır'ın yardımcılığını BAHATTİN DURAN , TARIK ONGUN ve HÜSEYİN GÖÇEK yapacak.

