Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıktı Aslan'dan 3'ü 1 arada !

Sezona hızlı bir giriş yaparak 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlikle lider konumunda bulunan Galatasaray yönetimin ve taraftarların yüzü gülüyor.Son olarak Cumartesi günü evinde Karabük'ü yenerek milli takım arasına lider giren Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkını iyice açtı.Galatasaray'ın Beşiktaş'la arasındaki puan farkı 5 Fenerbahçe ile ise 8 puan oldu.

Süper Lig'in 9.Haftası'nda sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray'da taraftarlar maç biletlerine yoğun ilgi gösteriyor.Taraftarların bu isteği üzerine Galatasaray Yönetimi harekete geçerek Türk Telekom Arena'da oynanıcak 3 iç saha maçı için kombine bileti çıkarıyor.Bu bileti alan taraftarlar Türk Telekom Arena'da oynanıcak olan Fenerbahçe,Gençlerbirliği ve Alanyaspor maçlarını statdan takip edebilecek.

Biletlerin bugün satışa çıkması bekleniyor !