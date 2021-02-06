Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde Luiz Gustavo oynayacak mı?

Nefesler tutularak 6 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak maç heyecanla bekleniyor. Galatasaray - Fenerbahçe maçı bu akşam Kadıköy'de oynanacak. Futbol severler ise Luiz Gustavo'nun kadroda yer alıp almayacağını merak ediyor. Peki Lüiz Gustovo kadroda olacak mı?

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'de bu akşam Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda yapacakları derbiyle tarihte 393. kez karşı karşıya gelecek!

Luiz Gustavo Hatayspor maçında sakatlanarak dizinde ödem oluşmuştu. Bu nedenle idmanlara katılamayaan başarılı oyuncunun yer alıp alıp almayacağı belli değildi. Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gostavo'nun bu akşam gerçekleşecek olan büyük derbide oynayıp oynamayacağı merakla beklenirken gözler Fenrbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'a çevrildi. Erol Bulut'un son kararı ne? Gustavo kadroda mı, belli oldu mu? soruları gündeme gelerek cevabı sabırsızlıkla bekleniyor.

34 yaşındaki Lüiz Gustavo'nın Hatayspor maçında sakatlanmasından sonra dizindeki ödem beklenenden daha fazla sürede dağılması ünlü futbolcunun idmanları kaçırmasına neden oldu. Geçen seneki Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde yer almayan Gustavo bu akşamki maçta oynamak için kararlı , forma giymek istiyor.

Galatasaray, geçen seneki karşılaşmayı 3-1 kazanarak 20 yıllık galibiyet hasretine son vermişti. Fenerbahçe-Galatasaray iki dev takım bu akşam karşı karşıya gelecek. Luiz Gustavo'nun oynamayacağı haberleri ise gündeme geldi. Fakat bu haberler asılsız çünkü Gustavo'nun durumu henüz belli değil. Son ana kadar beklenip öyle karar verilecek. İğne vurularak sahaya çıkmayan isteyen Gustavo'nun ödeminde azalma olursa Erol Bulut son kararı verecek. Yapılan son kontrollerden sonra belli olacak.

Fenerbahçe - Galatasaray canlı maç nasıl izlenir?

Fenerbahçe- Galatasaray derbisi saat 19:00'da beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021, 13:52