Galatasaray Emre Akbaba'yı transfer ediyor !

Süper Lig'in 11.Haftası itibariyle lider olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hızla devam ediyor.Özellikle teknik direktör Igor Tudor'un çok istediği yıldız isim için Galatasaray'lı yöneticiler transferi gerçekleştirebilmek için formül arıyor.Elindeki oynamayan futbolculardan da kurtulmak isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim A.Alanyaspor'a Emre Akbaba transferi için kadroda düşünülmeyen Sinan Gümüş ve Yasin Öztekin'i önerdi.

Aytemiz Alanyaspor ise yıldız ismi Emre Akbaba için Galatasaray'dan Yasin Öztekin ve Sinan Gümüş ile birlikte 2 milyon euro talep etti.

Galatasaray yönetimi ise teknik direktörü Tudor'un Emre'yi çok istemesine karşın bu transfer için 1 milyon euro'dan fazla para vermeyi düşünmediği öğrenildi.

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