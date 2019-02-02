Galatasaray Doğa Sigorta - Bahçeşehir Koleji: 88-73

İSTANBUL ()
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Fatih Arslanoğlu, Ozan Çakar
GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Klobucar 8, Göksenin Köksal 8, Harrison 16, Hayes 25, Arapovic 7, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz, Ege Arar 8, Erol Can Çinko, Webster 16
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Harris 11, Rautins 14, Cevat Alper Özcan 2, White 13, Slaughter 11, Can Altıntığ 7, Emir Preldzic 2, Colom 13
1'İNCİ PERİYOT: 21-24
İLK YARI: 38-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-57
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17'nci hafta mücadelesinde Galatasaray Doğa Sigorta kendi sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 88-73 yendi.