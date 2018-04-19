Galatasaray Divan Kurulu Üyeleri mazbatalarını aldı

İSTANBUL /

Galatasaray Kulübü'nün yeni Divan Kurulu Başkanı ve Kuruluna mazbataları Ali Sami Yen Spor Kompleksi Basın Toplantı Salonu'nda verildi.

Mazbata törenine önceki dönem ve yeni dönem Divan Kurulu Üyeleri, Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Ahmet Şenkal, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcıları Adil Araboğlu ve Dinç Ünel ile Kulüp Genel Sekreteri Mustafa Turgun katıldı.

Mazbata töreninin açılış konuşmasını en yaşlı üye Ali Fuat Diriker yaparken, "12 senedir Divan Kurulu'na çok büyük hizmetler eden İrfan Aktar'ın yerine Eşref Hamamcıoğlu seçildi. Bu görevi en az İrfan Aktar kadar iyi yürütecektir. Yaptığı hizmetlerden dolayı İrfan Aktar'a teşekkür ederken Eşref Hamamcıoğlu'nun da bu devrede iyi hizmet yapacağından emin olarak onu tebrik ederiz" dedi.

Konuşmanın ardından Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'na, Divan Kurulu Başkan Yardımcıları Nedime Konuksever ile Aykutalp Derkan'a, Divan Kurulu Sekreterleri Öner Kılıç ve Sadık Burçin Tunçel'e mazbataları Ali Fuat Diriker tarafından takdim edildi.

Mazbata töreninin ardından Divan Kurulu Eski Başkanı İrfan Aktar, her zaman Galatasaray için göreve hazır olduğunun altını çizerek "Galatasaray'ın yegane bağımsız, tarafsız ve tüzel kurumu olan Divan Kurulu, geçmiş dönem içinde önemli bir kurum oldu. Eşref Hamamcıoğlu kardeşim bundan sonra aynı disiplinle, ciddiyetle götürecektir. Hatta daha iyi şartlara götürecektir. Kendisine ve heyetine başarılar diliyorum, sizlere de veda ediyorum" diye konuştu.

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ise, "Galatasaray'da hizmet yarışı bitmez. Ben de yıllardır bunun içinde olmaya gayret ettim. Son 3 yılım değerli büyüğüm Sayın İrfan Aktar'ın himayesinde geçti. Bu süreçte kendisinden çok şey öğrendim ve şimdi de bizden sonrakilere gelecekte devretmek üzere bayrağı ben devraldım. Sayın İrfan Aktar Galatasaray'da bir sembol isimdir. 13 yıl divan başkanlığı yapmak kolay değil. Bir sürü dalgalı denizde mücadele etti. Ben de bundan sonraki görevimde ekip arkadaşlarımla birlikte kendisini ve Galatasaraylıları mahcup etmeme gayretinde olacağım. Sayın Aktar, eğer aksi bir düşüncesi yoksa, benim kişisel danışmanım ve divan heyetimizin istişare otoritesi olmaya devam edecektir. Bunu herkesin böyle bilmesinde yarar var. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum. Bana ve divana yaptığı katkılar için sağ olsun" şeklinde konuştu.

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