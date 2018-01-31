Galatasaray Denayer'in bonservisini alacak !

Manchester City'le 2020'ye kadar mukavelesi bulunan Belçikalı yıldız futbolcunun bonservisi için pazarlık yapılacak..Guardiola'nın kadroda düşünmediği genç oyuncu için 3 milyon euro civarında bir rakam önerileceği konuşuluyor..

Özellikle son maçlardaki performansıyla dikkat çeken Denayer'in teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardığı ve bu nedenle transfer edileceği öğrenildi.Sezon başından beri savunmanın göbeği ve sağ bekte görev yapan Belçikalı yıldız savunmanın ortasında ve sağında oynayabiliyor.