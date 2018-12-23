Galatasaray - Demir Grup Sivasspor: 4-2

Ata SELÇUK / İSTANBUL,() -

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Ozan Kabak, Nagatomo, N'Diaye, Fernando, Feghouli (Dk. 90+5 Mustafa Kapı), Belhanda (Dk. 87 Donk), Onyekuru, Eren Derdiyok (Dk. 75 Rodrigues)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, N'Dinga (Dk. 77 Kone), Torje (Dk. 70 Rybalka), Robinho, Emre Kılınç (Dk. 89 Erdoğan Yeşilyurt), Muhammet Demir

GOLLER: Dk. 20 (P) Eren Derdiyok, Dk. 30 Feghouli, Dk. 51 - Dk. 69 Onyekuru (Galatasaray) - Dk. 9 - Dk. 41 Robinho (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Mariano, Fernando (Galatasaray) - Uğur Çiftçi, Braz (Demir Grup Sivasspor)

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Galatasaray kendi sahasında Demir Grup Sivasspor'u 4-2 yendi. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 20'nci dakikada penaltıdan Eren Derdiyok, 30'uncu dakikada Feghouli ve 51 ile 69'uncu dakikalarda Onyekuru kaydetti. Demir Grup Sivasspor'un golleri ise 9'uncu ve 41'inci dakikalarda Robinho'dan geldi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 29'a yükseltirken, Demir Grup Sivasspor 24 puanda kaldı.

9'uncu dakikada Douglas, Galatasaray ceza sahasına doğru hareketlendi ve pasını Robinho'ya aktardı. Robinho'nun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 0-1.

19'uncu dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Onyekuru sol kanatta topla buluştu ve rakibinden sıyrılarak topu içeri gönderdi. Belhanda'ya Uğur Çiftçi müdahalede bulunurken, hakem Halil Umut Meler maçı devam ettirdi. Daha sonra VAR'a danışan Meler, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

20'nci dakikada topun başına geçen Eren Derdiyok, meşin yuvarlak ile kaleci Tolgahan Acar'ı farklı köşelere gönderdi: 1-1.

27'nci dakikada Robinho'nun ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Muhammet Demir vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

30'uncu dakikada Galatasaray, Belhanda ile köşe vuruşu kullandı. Belhanda'nın yaptığı ortada savunma topu uzaklaştırırken, ceza sahası dışında topla buluşan N'Diaye rakiplerinden sıyrılarak pasını Feghouli'ye aktardı. Feghouli'nin ceza sahası içerisinde yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 2-1.

41'inci dakikada Douglas sağ kanattan içeri doğru kat etti ve pasını Robinho'ya aktardı. Robinho'nun yaptığı şık vuruş filelere gitti: 2-2.

51'inci dakikada Fernando'nun ara pasıyla Onyekuru buluştu. Ceza sahası içerisinde topa dokunan Onyekuru, ağları sarstı. Maçın yardımcı hakemi ofsayt bayrağını kaldırırken, hakem Meler, VAR'a danıştı. VAR, pozisyonda ofsayt olmadığını tespit ederken, Onyekuru'nun golü geçerli sayıldı ve Galatasaray bir kez daha öne geçti: 3-2.

69'uncu dakikada Mariano sağ kanattan içeri kesti, Belhanda topa dokundu. Eren, önüne düşen topu ıskalarken, Onyekuru daha sonrasında vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 4-2.

72'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Robinho'nun meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra vuruşu yan ağlarda kaldı.

74'üncü dakikada Feghouli'nin kullandığı köşe vuruşunda Eren kafayı vurdu, Fernando'ya çarpan top üst direkten geri döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma, sarı kırmızılı takımın 4-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

(FOTOĞRAFLI)