Galatasaray'dan UEFA'nın kararı üzerine açıklama

"Bu süreç ve işlem, Kulübümüzün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almasını etkilememektedir"

İSTANBUL () - UEFA'nın Galatasaray ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasının yeniden incelenmeye aldığını duyurması üzerine sarı kırmızılı kulüpten açıklama geldi.

Sarı kırmızılı kulübün açıklamasında, bu kararın Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almasını etkilemediği kaydedildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "UEFA iç işleyişi dahilinde; UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Üst Yargı Organı, Kulübümüz ile ilgili Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun aldığı Uzlaşma Anlaşması kararıyla ilgili değerlendirme ve ek bilgiler talep etmiştir. UEFA'nın iç prosedürleri dahilinde yapılan ve Haziran 2018'den bu yana süren bu süreç ve bu işlem, Kulübümüzün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almasını etkilememektedir. Kulübümüz, imzaladığı Uzlaşma Anlaşması çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Kulübümüz bu işleyiş süreci dahilinde, UEFA'nın ilgili kurumlarına gerekli resmi açıklama ve yanıtlarını vermektedir ve Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda resmi yanıt ve aksiyonlarını vermeye devam edecektir."