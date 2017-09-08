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Galatasaray'dan şoke eden Hakan Balta kararı !

Galatasaray'da transfer süresinin bitmesine az bir süre kala sıcak saatler yaşanıyor.Hakan Balta Galatasaray'da kadroya dahil edildi.

08 Eylül 2017 Cuma 17:15
Galatasaray'dan şoke eden Hakan Balta kararı !

Galatasaray'da transferin bitmesine kısa bir süre kala iki önemli konuda sıcak gelişme yaşandı.

Hakan Balta'ya Af

Sezon başında kadro dışı kalan Hakan Balta konusunda ise af olasılığı güçlendi. Futbol Direktörü Cenk Ergün tecrübeli futbolcunun durumunu değerlendireceklerini söyledi. Hakan Balta oynamasa bile 1 milyon 250 bin euro alacak.

Donk teklifi kabul etmedi

Donk, Akhisar'dan sonra Göztepe'nin de teklifini kabul etmedi. Hollandalı fubolcu sarı-kırmızılı takımla beraber antrenmanlara çıkmaya devam edecek.

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